LAURO – Fiamme nell’area dell’ex campo sportivo: a fuoco un furgone di un’azienda di trasporti funebri

Le fiamme sono divampate intorno alle 21.00 circa, avvolgendo completamente il mezzo parcheggiato nei pressi di un cancello d’ingresso. In pochi minuti il veicolo è stato completamente distrutto dal rogo, con alte colonne di fuoco e fumo visibili anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, non si esclude la natura dolosa del rogo, anche se al momento tutte le ipotesi restano al vaglio degli investigatori. Non si registrano feriti.

Le autorità stanno ora verificando eventuali immagini di telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.