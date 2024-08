La Dirigente Scolastica Luigia Conte dell’Istituto “Manzoni” di Mugnano del Cardinale e Sirignano condanna la brutale aggressione ai danni di un alunno.: “E’ una nostra sconfitta”

La brutale aggressione subita da un nostro alunno da parte di un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali più grandi di lui, ha colpito duramente la nostra comunità educante, sollevando un’ondata di indignazione e preoccupazione. La notizia, riportata dai quotidiani locali, è caduta come un macigno sulla nostra quotidianità, scuotendola profondamente come un terremoto improvviso.

La dirigente scolastica dell’Istituto “Manzoni” di Mugnano del Cardinale e Sirignano, prof.ssa Luigia Conte, ha espresso una dichiarazione ufficiale in merito all’accaduto: “Non possiamo rimanere in silenzio di fronte a questo episodio di violenza che ha colpito uno dei nostri studenti. La nostra scuola lavora incessantemente per instillare negli alunni una coscienza civica attenta e sensibile verso i più deboli e i più fragili. Ogni giorno ci impegniamo a insegnare loro il valore della collaborazione e dell’inclusione, affinché possano difendersi dalle insidie della strada e del web. Il nostro obiettivo è aiutare gli studenti a trovare dentro di sé la forza per affrontare le delusioni e le sconfitte.”

Tuttavia, di fronte a queste immagini sconvolgenti, la dirigente Conte e tutto il personale scolastico si sentono ora sconfitti. “Chi ha fatto parte della nostra comunità educativa, chi si è seduto nei nostri banchi, è e sarà sempre nostra responsabilità, sia nel bene che nel male. Non possiamo rimanere in silenzio. È imperativo denunciare con forza tali atti di violenza e, contemporaneamente, esprimere la nostra piena solidarietà alla famiglia dell’alunno aggredito. Ci uniamo nel richiedere giustizia e nel chiedere che vengano adottate tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili episodi.”

La dirigente scolastica ha concluso la sua dichiarazione ribadendo con fermezza l’impegno dell’istituto: “Non molleremo mai. Ci impegneremo con tutte le nostre forze per garantire che tali violenze non accadano più e per proteggere i nostri studenti, affinché possano crescere in un ambiente sicuro e rispettoso.”