Emergenza Incendi in Irpinia: Vigili del Fuoco Impegnati in Interventi Contro le Fiamme, 400 Ettari Bruciati a Montaguto

Continua l’emergenza incendi che sta attanagliando L’Irpinia in questi giorni, infatti anche oggi 11 agosto i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati ad intervenire in circa trenta interventi, per la maggior parte riguardanti incendi di boschi, macchia mediterranea e sterpaglie. L’incendio più rilevante che ha tenuto impegnate diverse squadre da ieri 10 agosto, è stato quello effettuato nel terrirorio del comune di Montaguto in località Sorgenti, dove gli ettari bruciati alla fine sono stati circa 400 in una superfice totale di boschi e sterpaglie di circa settecento ettari. Da questa mattina l’elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo regionale di Pontecagnano ha sorvolato la zona e ha effettuato tre lanci di acqua per la bonifica di aree che ancora stavano bruciando, e poi i lanci sono stati proseguiti dall’elicottero del servizio antincendi della Regione Campania, che ha effettuato ulteriori diciotto lanci, tutti coordinati dal D.O.S. (il direttore delle operazioni di soccorso) dei Vigili del Fuoco. Le squadre intervenute sono state quella dei distaccamenti di Grottaminarda, Ariano Irpino e la squadra Boschiva dislocata presso il distaccamento di Montella, supportate da un’autobotte della sede centrale di Avellino. Sul posto è intervenuto anche il nucleo S.A.P.A.R. (sistema areomobile a pilotaggio remoto) giunto dal Comando dell’Aquila, che hanno mappato la superfice interessata dalle fiamme. Al momento la sitiazione è sotto controllo, ma ancora una squadra dei Vigili del Fuoco resta a presidio delle abitazioni presenti nell’area.