IRPINIA. Esplode bombola a gas. Giovane ferito gravemente

Un’esplosione ha scosso la tranquilla comunità di Sturno oggi, quando un giovane di 23 anni è stato gravemente ferito all’interno della propria abitazione. Secondo i primi accertamenti condotti dalle autorità locali, sembra che la deflagrazione sia stata causata da una bombola di gas.

Il giovane, la cui identità non è stata resa pubblica, è stato colpito dalle fiamme nell’esplosione. I soccorritori, tra cui i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118, sono immediatamente intervenuti sulla scena per prestare assistenza.

A causa delle gravi ustioni riportate, il giovane è stato preparato per il trasporto in elisoccorso verso il centro ospedaliero più vicino, dove riceverà le cure necessarie per la sua guarigione.

Al momento, le autorità stanno indagando per determinare le circostanze esatte che hanno portato all’esplosione, comprese le condizioni della bombola di gas e eventuali altre cause sospette.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sull’incidente mentre le indagini continuano a progredire.