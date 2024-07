Incidente stradale a Montoro: auto con quattro ragazzi esce di strada

Questa sera in via Fratte a Montoro, una Fiat Punto con quattro ragazzi a bordo è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. I giovani sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Moscati di Avellino per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Solofra, che stanno indagando per determinare le cause esatte dell’incidente. Ulteriori dettagli sulle condizioni dei ragazzi e sulle dinamiche dell’incidente saranno forniti non appena disponibili.

L’episodio ha destato grande preoccupazione nella comunità locale, che spera in una pronta guarigione per i giovani coinvolti.