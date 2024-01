Incidente Stradale a Avellino: Intervento dei Vigili del Fuoco e Soccorso Medico

A bordo di una delle vetture coinvolte si trovava una donna originaria di Paternopoli, la quale, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze dall’incidente. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto e hanno valutato le condizioni della donna senza la necessità di ricovero ospedaliero.

L’altra autovettura coinvolta nell’incidente, ribaltata dopo lo scontro, trasportava un uomo di Avellino e una ragazza. Solo l’uomo è stato trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a controlli medici. Al momento del trasporto, le sue condizioni non sembrano gravi, ma è comunque necessario un esame medico approfondito per escludere eventuali lesioni interne.

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati messi in sicurezza dagli operatori dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per garantire la sicurezza della zona. Nel frattempo, la Polizia Locale ha effettuato i rilievi necessari per determinare le dinamiche dell’incidente e assicurare il rispetto delle normative di sicurezza stradale.

L’episodio sottolinea l’importanza della prontezza e della cooperazione tra le forze di soccorso per gestire efficacemente situazioni di emergenza stradale. La sicurezza dei cittadini è sempre la massima priorità in tali circostanze, e il pronto intervento delle autorità ha contribuito a mitigare le conseguenze dell’incidente.