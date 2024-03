Incidente Agricolo a Aquilonia: Uomo Grave Dopo Investimento da Trattore**

Questa pomeriggio, in una tranquilla località agricola di Fontana Nocelle, ad Aquilonia, un tragico incidente ha scosso la comunità locale. Un uomo di 50 anni, residente nella zona, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un trattore mentre si trovava nelle vicinanze.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si sarebbe avvicinato incautamente al mezzo agricolo, nonostante le dovute precauzioni che richiedono la massima attenzione in prossimità di macchinari pesanti in movimento. L’incidente ha causato gravi lesioni alla gamba dell’uomo, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità locali e dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione locale e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per stabilizzare la situazione e fornire assistenza all’uomo ferito. Data la gravità delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto d’urgenza al vicino ospedale di Moscati di Avellino, dove il paziente è stato trasferito per ricevere le cure mediche necessarie.

Al momento, le autorità competenti stanno conducendo accertamenti sulla dinamica precisa dell’incidente al fine di comprendere le cause e valutare eventuali responsabilità. Si tratta di un momento di grande preoccupazione per la comunità locale, che si stringe attorno all’uomo coinvolto e alla sua famiglia, augurando un pronto e completo recupero.

Gli incidenti agricoli sono purtroppo eventi non rari nelle aree rurali, e richiamano l’importanza di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza sul lavoro e di prestare sempre la massima attenzione durante le attività agricole. La sicurezza sul lavoro dovrebbe essere una priorità assoluta per tutti coloro che operano in questo settore, al fine di evitare tragedie come quella avvenuta oggi a Fontana Nocelle.