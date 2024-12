Inaugura in una nuova sede la pizzeria Veterale a Volturara Irpina

Dopo un periodo di attesa e difficoltà legato a problemi di salute, Pierpaolo Candela è finalmente pronto a riaprire la sua pizzeria, che coniuga territorio e creatività.

Inaugura il 12 dicembre la Pizzeria Veterale a Volturara Irpina. Dopo un periodo di attesa e difficoltà legato a problemi di salute, Pierpaolo Candela è finalmente pronto a riaprire la sua pizzeria, che si sposta in una nuova sede, un affascinante palazzo storico nel cuore del comune irpino.

Il taglio del nastro segnerà il ritorno di un format giovane e all’avanguardia che unisce la tradizione gastronomica locale a una pizza contemporanea e creativa: un omaggio alla provincia di Avellino, alle sue tradizioni culinarie e alla sua storia, reinterpretate in chiave moderna. La scelta di trasferire la pizzeria in un palazzo storico non è casuale. Il nome stesso richiama le radici storiche e agricole di Volturara Irpina, evocando un documento del ‘797, dove il comune veniva indicato appunto come ‘Veterale’, che tradotto significa fondo coltivato da lungo tempo.

Con questa nuova sede, il pizzaiolo Pierpaolo Candela intende rafforzare il legame tra la storia della vocazione rurale del paese e il concetto di Veterale. “Abbiamo voluto che il nostro locale fosse molto più di una semplice pizzeria. È un luogo intriso di storia, un vero e proprio tributo alla mia terra e ai suoi sapori autentici, ma anche uno spazio dove l’innovazione e la sperimentazione trovano la loro casa, per offrire ogni volta un’esperienza unica e originale”, afferma Candela.

L’offerta gastronomica

La pizzeria Veterale si distingue per la ricerca scrupolosa sugli impasti e per l’utilizzo di ingredienti di altissima qualità, preferibilmente campani. Le farine selezionate, il lievito madre, la biga e il polish sono solo alcune delle tecniche impiegate per creare impasti leggeri, fragranti e saporiti. Il piatto simbolo della pizzeria è senza dubbio la Pizza Crunch, realizzata con un blend di farine e lievito madre per ottenere la perfetta combinazione tra croccantezza e morbidezza. Non mancheranno anche le opzioni gluten-free per chi soffre di intolleranze alimentari.

Ogni tonda è il risultato di un perfetto connubio tra qualità e estro, frutto di un lungo percorso di crescita. Pierpaolo Candela ha avuto l’opportunità di apprendere da grandi maestri, come lo chef già stellato Antonio Pisaniello, e di perfezionarsi attraverso continui corsi presso l’Accademia Pizza Doc. Grazie a queste esperienze, ha affinato l’arte della combinazione dei sapori, dando particolare attenzione alla presentazione e all’equilibrio degli ingredienti.

Valorizzazione del territorio

Un altro aspetto centrale della filosofia di Veterale è la valorizzazione delle eccellenze locali. Ogni ingrediente, dai salumi ai formaggi, dall’olio extra vergine d’oliva ai tartufi, fino alle patate, ai funghi porcini e alle castagne, proviene da produttori locali. L’offerta gastronomica è arricchita da una selezione di vini e birre artigianali, con particolare attenzione alle etichette irpine e nazionali, per accompagnare perfettamente ogni piatto e renderlo ancora più gustoso.

Il nuovo locale

La nuova sede di Veterale si integra perfettamente con la storica struttura. L’ambiente, accogliente e curato in ogni dettaglio, invita non solo a gustare pizze di alta qualità, ma anche a vivere un’esperienza visiva in un locale pensato per creare un’atmosfera che celebra la cultura del gusto. La riapertura segnerà l’inizio di un nuovo capitolo per Veterale, un progetto che si propone di diventare un punto di riferimento gastronomico per chi cerca una pizza di qualità, legata al territorio, ma allo stesso tempo inedita. Un posto dove tradizione e innovazione si incontrano per dar vita a piatti che raccontano la storia, la cultura e la passione per Volturara Irpina.