Il cordoglio del sindaco di Marigliano per la tragica scomparsa di Simone Caliendo

Il sindaco Jossa ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia con parole di profonda commozione:

“Simone Caliendo non c’è più: un tragico incidente ha spazzato via i suoi sogni più belli e la sua stessa vita. Sono un padre e, rispetto al dolore devastante dei suoi genitori, non posso che restare muto. Un pezzo del loro cuore, dei progetti di vita più belli, dell’amore e dei sacrifici sono rimasti lì, sull’asfalto di via Nuova del Bosco.

Ai compagni di scuola di Simone, ai suoi amici, a chi condivideva con lui passioni e ideali una cosa la voglio dire: la vostra vita è sacra! Quando un giovane ci lascia, un pezzo di futuro è cancellato per sempre”.

Con queste parole il sindaco ha voluto ricordare l’importanza della vita e il valore di ogni giovane, sottolineando come la perdita di Simone rappresenti una ferita per l’intera comunità.

Il pensiero commosso del primo cittadino si unisce al cordoglio di tutta la città, che stringe in un abbraccio silenzioso e rispettoso i genitori e i familiari del giovane, portando nel cuore il ricordo di un ragazzo pieno di energia e voglia di vivere.