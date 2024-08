Giornata di Intensivi Interventi per i Vigili del Fuoco di Avellino: Oltre 40 Interventi tra Incendi e Bonifica di Nidi di Calabroni

Anche oggi otto agosto per i Vigili del Fuoco di Avellino è stata una giornata che li ha visti impegnati in più di quaranta interventi di soccorso, riguardanti essenzialmente incendi di bosco e sterpaglie, ma anche due incendi che si sono verificati a ridosso di abitazioni, e tanti anche quelli effettuati per la bonifica di nidi di Calabroni che in questo periodo prolificano in abitazioni e luoghi più disparati. Per quanto riguarda gli incendi di Bosco e sterpaglie le località più interessate sono state quelle di Santa Paolina alla località Ponte Zeza, dove le fiamme sono arrivate a ridosso di alcune abitazioni e hanno riguardato anche un oliveto, a Monteverde, Montefalcione, Torre Le Nocelle, Nusco, Pratola Serra, Cassano Irpino nei pressi dell’Ofantina dove i fumi della combustione hanno invaso anche l’importante arteria che collega l’alta Irpinia, Serino, Montemarano, Capriglia Irpina e Mugnano del Cardinale. Tra tutti questi incendi durante la notte scorsa due squadre sono intervenute in via Aldo Moro nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incendio che ha visto coinvolte un cumulo di pedane in legno a ridosso di un palazzo del Posto. Le fiamme sono state spente evitando che si propagassero alla struttura limitrofa. Mentre nel pomeriggio di oggi, altre due squadre sono intervenute a Sant’Angelo A Scala in via Pietro Auletta, per un incendio che ha visto coinvolto un locale in legno e lamiere adiacente ad un’abitazione disabitata, e anche in questo caso le fiamme sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Tra tutti questi interventi vi sono stati anche una decina che hanno riguardato la bonifica di nidi, e in talune circostanze di favi anche grandi, di calabroni.