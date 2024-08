Mugnano del Cardinale: Evento di cultura, spiritualità e spettacolo per Santa Filomena. Un omaggio alla fede e al patrimonio locale. VIDEO

Il Consiglio Pastorale del Santuario di Santa Filomena, insieme a don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario, è lieto di annunciare un evento straordinario che si terrà il 10 agosto in Piazza Umberto I, alle ore 21:30. Questo appuntamento, inserito all’interno dei festeggiamenti in onore di Santa Filomena, promette di essere una serata ricca di cultura, spiritualità e spettacolo, con l’obiettivo di promuovere la devozione verso la Santa e valorizzare il Santuario a lei dedicato.

Santa Filomena, figura di grande importanza nella tradizione religiosa locale, sarà celebrata attraverso una serie di momenti che uniranno l’aspetto religioso a quello culturale e artistico. Il Santuario di Santa Filomena, autentico gioiello del nostro territorio, rappresenta non solo un luogo di fede e devozione, ma anche un patrimonio storico e culturale che merita di essere conosciuto e apprezzato in tutte le sue forme.

La serata, organizzata con cura dal Consiglio Pastorale, vedrà la partecipazione di diverse personalità del mondo della cultura e dell’arte, che contribuiranno a rendere omaggio alla Santa attraverso esibizioni musicali, rappresentazioni teatrali e momenti di riflessione spirituale. La serata sarà condotta da Stefania Guarracino e Peppe Alaia. Ogni dettaglio dell’evento è pensato per creare un’atmosfera di coinvolgimento e partecipazione, offrendo ai presenti un’esperienza indimenticabile.

Don Giuseppe Autorino, da anni impegnato nella promozione della fede e nella valorizzazione del Santuario, sottolinea l’importanza di eventi come questo per mantenere viva la devozione verso Santa Filomena e far conoscere il Santuario a un pubblico sempre più ampio. “Il nostro Santuario è un tesoro del territorio, un luogo di spiritualità e bellezza.”

L’appuntamento è dunque per il 10 agosto, alle ore 21:30, in Piazza Umberto I. Mugnano del Cardinale (av).

(Andrea Salvatore Guerriero)