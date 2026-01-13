Furto con scasso a Sperone nella notte: colpita una gioielleria del posto

SPERONE – Attimi di paura nella mattinata di oggi a Sperone, dove una gioielleria situata in corso Umberto I è stata presa di mira da ignoti malviventi. Il colpo è avvenuto alle 3.30 della mattinata odierna, quando due giovani del posto stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso la serata da amici hanno visto i malviventi in azione.

I ragazzi hanno raccontato di aver udito improvvisamente dei forti boati che hanno richiamato la loro attenzione. Avvicinandosi, hanno notato un furgone bianco fermo nei pressi della gioielleria e alcuni individui che, dopo aver forzato l’ingresso, si introducevano all’interno dell’attività commerciale per compiere il furto. Al momento dell’esplosione e dell’apertura della porta, è scattato l’allarme, ma i malviventi, incuranti, hanno continuato ad agire portando a termine il colpo.

Spaventati dalla scena, i due giovani hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti” i Carabinieri della Compagnia competente, ma al loro arrivo dei responsabili non vi era già più alcuna traccia: i ladri si erano dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso i rilievi e le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Ancora da quantificare il bottino, mentre il titolare dell’attività sta procedendo all’inventario per stabilire l’ammontare del danno subito.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nel centro cittadino, dove residenti e commercianti chiedono maggiori controlli notturni per prevenire nuovi episodi simili.‏