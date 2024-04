Furti continuati ad Avella: Un altro colpo nella lista

La tranquillità delle famiglie ad Avella continua a essere minacciata dall’incessante ondata di furti negli appartamenti, con un altro episodio che ha colpito domenica scorsa. Un’altra abitazione è stata bersaglio della solita banda, che ha approfittato dell’assenza dei proprietari per compiere il furto, questa volta in una casa sita in via Parroco Ercolino.

Secondo quanto riferito, una banda composta da 5-6 individui ha agito nel tardo pomeriggio, riuscendo a compiere il colpo in pochi minuti. Il modus operandi sembra seguire lo stesso schema dei precedenti furti, con i ladri che approfittano del momento in cui le abitazioni sono vuote per entrare indisturbati e portare via ciò che possono.

Per i proprietari, il ritorno a casa è stato un’amara sorpresa, trovandosi di fronte alla scena dello scempio perpetrato dai ladri. Oltre al danno materiale, resta il disagio e il senso di insicurezza che tali episodi lasciano dietro di sé.

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono chiamate a intervenire con maggiore fermezza e a intensificare i controlli per contrastare questa spirale di furti che mina la tranquillità della comunità. È necessario adottare misure efficaci per prevenire nuovi episodi e per assicurare alla giustizia coloro che si rendono responsabili di tali crimini, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti i cittadini di Avella.