Confraternita Misericordia del Baianese, da oggi a servizio dell’area baianese. Foto

Nel cuore del Baianese, nella suggestiva cornice di Mugnano del Cardinale (AV), si è svolta questa sera un’inaugurazione carica di significato e speranza: la nuova sede della Confraternita Misericordia del Baianese ha aperto le sue porte in via Casa Canonico 2/a, nei pressi del Santuario di Santa Filomena. Questo avvenimento ha rappresentato non solo un traguardo importante per la Confraternita stessa, ma anche un passo significativo per l’intera comunità, offrendo un servizio fondamentale per la tutela della vita e il supporto alle persone bisognose.

L’evento ha visto la partecipazione di illustri ospiti, tra cui sindaci e rappresentanti di tutti i comuni del Baianese, insieme al presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, l’on. Vincenzo Alaia. La presenza dei parroci, come il rettore del Santuario di Santa Filomena, Giuseppe Autorino, e il parroco di Avella, don Giuseppe Parisi, ha conferito un’aura di spiritualità e solidarietà all’inaugurazione.

Il Presidente Vincenzo Caruso e il Vice Presidente Fulvio Litto della Misericordia Baianese hanno accolto calorosamente gli ospiti e hanno illustrato con entusiasmo i servizi che la nuova sede offrirà alla comunità. Tra i presenti al taglio del nastro si sono uniti anche rappresentanti delle confraternite di Avellino e di altri comuni limitrofi, sottolineando l’importanza della collaborazione e della solidarietà tra le varie organizzazioni. Non è mancato un commosso ricordo del fondatore degli anni 80 della nascita della Misericordia nel Baianese, il dott. Orazio Corvino, mancato solo pochi mesi fa.

La nuova sede non è solo un edificio, ma un luogo vivo e pulsante di attività e solidarietà. Sarà un punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di aiuto, conforto o sostegno, offrendo servizi di prima necessità e promuovendo una cultura della solidarietà e dell’inclusione sociale. Questo nuovo centro diventa così un faro di speranza e un punto di aggregazione per l’intera comunità del Mandamento di Baiano.

L’inaugurazione della nuova sede della Confraternita Misericordia del Baianese segna un momento di grande importanza per la comunità locale, evidenziando il costante impegno e la dedizione della Confraternita nel servire e supportare coloro che si trovano in situazioni di difficoltà e bisogno.

Per contatti con la sede i numeri da chiamare sono 081.17360683 oppure 379.2106708.