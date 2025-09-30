Ferrazzano (CB), drammatico epilogo nelle ricerche di Salvatore Ocone: morto un 15enne, gravissima una 17enne

Si sono conclusi in maniera tragica gli sviluppi delle ricerche di Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi (BN) ritenuto il presunto autore dell’omicidio della moglie Elisa, 49 anni, uccisa a colpi di pietra mentre si trovava a letto.

Del presunto omicida e dei due ragazzi che erano con lui – un 15enne e una 17enne – si erano perse le tracce nelle scorse ore. Le ricerche si sono intensificate fino al rintraccio avvenuto poco fa a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, grazie all’avvistamento di un elicottero che ha individuato la Opel sulla quale viaggiavano.

L’epilogo

Secondo le prime informazioni, il 15enne è stato trovato senza vita, mentre la 17enne è stata trasportata in ospedale a Campobasso in condizioni gravissime.
Ocone è stato fermato dai Carabinieri e condotto in caserma nel capoluogo molisano.

Un caso che scuote due regioni

La vicenda, che ha sconvolto la comunità di Paupisi e si è estesa fino al Molise, resta al vaglio degli inquirenti che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il ruolo delle persone coinvolte.

Al momento restano molti interrogativi sulle ore di fuga e su ciò che sia accaduto ai due ragazzi.