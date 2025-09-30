BAIANO. Senso unico in via Roma: soluzione o nuovo problema?

Dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore, in via sperimentale, il senso unico di marcia in via Roma a Baiano, nel tratto compreso tra l’intersezione con la SS 7 Bis e l’intersezione con via Scafuri, con direzione verso piazza F. Napolitano.

Il provvedimento, annunciato dall’Amministrazione comunale, nasce dall’esigenza di mettere ordine in un tratto viario che da tempo presenta forti criticità, soprattutto per la presenza dei numerosi bus del servizio sostitutivo EAV che spesso congestionano la circolazione.

Una misura dunque che, nelle intenzioni, dovrebbe portare più sicurezza e fluidità. Tuttavia, la decisione non convince del tutto e solleva diversi dubbi.

Le criticità principali:

Con il nuovo senso unico, chi proviene da via Scafuri non potrà più svoltare a destra verso la SS 7 Bis, ma sarà obbligato a immettersi su via Provinciale.

Questo comporterà inevitabilmente un aumento di traffico su via Provinciale, già oggi congestionata soprattutto nelle ore di punta.

La presenza del Palazzetto dello Sport, con un parcheggio spesso utilizzato “senza regole”, rischia di rendere la situazione ancora più caotica.

La sensazione è che, invece di risolvere un problema, questa misura possa spostare le difficoltà da una strada all’altra, creando ulteriori disagi alla cittadinanza.

È giusto sperimentare soluzioni innovative per migliorare la viabilità, ma sarebbe altrettanto opportuno accompagnare questi provvedimenti con una pianificazione complessiva: gestione dei parcheggi, vigilanza sui flussi di traffico e valutazione dell’impatto reale sulle arterie alternative.

Il rischio, altrimenti, è che la cittadinanza si trovi a subire una scelta calata dall’alto che finisce per peggiorare la quotidianità invece di migliorarla.