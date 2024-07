Due Vigili del Fuoco 45enni muoiono durante le Operazioni di spegnimento di incendio

Nel pomeriggio del 17 luglio, durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vegetazione nel comune di Nova Siri, fra contrada Salice e contrada Cozzuolo, in provincia di Matera, due vigili del fuoco, Antonio Martino e Giuseppe Lasalata, hanno perso tragicamente la vita. Entrambi avevano 45 anni ed erano originari di Matera.

L’incidente

Secondo quanto riportato, i due vigili del fuoco si sono sacrificati nel tentativo di salvare una famiglia la cui abitazione era minacciata dalle fiamme. Il sindaco di Nova Siri, Antonello Mele, ha dichiarato: “Volevano salvare una famiglia, la cui abitazione era messa in pericolo dalle fiamme. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dal fuoco. Si sono comportati da eroi”.

Sul luogo erano intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Policoro. Giunti sul posto, i vigili hanno immediatamente valutato la necessità di mettere in sicurezza un’abitazione minacciata dalle fiamme, in cui risiedeva una famiglia con una persona allettata. Nel tentativo di raggiungere l’abitazione, Antonio Martino e Giuseppe Lasalata, insieme a un collega, sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme. I loro corpi non sono ancora stati recuperati. Sul luogo dell’incidente sono presenti i Carabinieri, la PM di Matera Annafranca Ventricelli, e diverse squadre dei Vigili del fuoco.

L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e il corpo dei Vigili del fuoco, che si sono uniti nel cordoglio per la perdita dei loro colleghi, ricordati per il loro eroismo e il sacrificio in servizio.