Contrada (Av): La Statale dei Due Principati “Strada del Sangue” fa una vittima e tre feriti in seguito ad un tragico incidente.

Un orrore che non sembra avere fine, una silenziosa striscia di sangue che accompagna da anni la ” Strada del Sangue” o come meglio è conosciuta da tutti la Strada dei due Principati che nel tratto tra Contrada e Celzi di Forino non smette di “risucchiare ” nel suo tragico gorgo donne, bambini , anziani ed uomini in continui e cadenzati incidenti stradali. Proprio oggi sul tratto di Contrada la tragedia ha trovato il suo nuovo apice con una vittima, un sessantenne di Solofra ed altri tre feriti, una donna e due bambini. Solo un mese fa un altro gravissimo incidente dove una ragazza, viva solo per grazia ricevuta sbandando con la sua si ribaltò andando a fine nella cunetta estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Tante volte anche noi di Bassa Irpinia abbiamo segnalato , in seguito ai continui incidenti stradali la pericolosità di questa arteria. Solo parole , e parole non ascoltate dai tanti sordi che dovevano ascoltarle . Daniele Biondi