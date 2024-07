Lampade per piante: che cosa sono e a che cosa servono

Le lampade per piante sono dispositivi che sono stati sviluppati in maniera specifica per agevolare la crescita delle piante da interno, soprattutto in contesti nei quali la luce naturale a disposizione è poca. Conosciute anche con il nome di grow light, esse favoriscono uno sviluppo sano delle piante, che – come noto – per poter prosperare necessitano della fotosintesi. In casa, però, non ci sono sempre condizioni ottimali e in grado di assicurare tale processo fondamentale per la vita dei vegetali. Ecco, dunque, che si può ricorrere alle grow light, che forniscono la luce che occorre per lo sviluppo delle piante.

Che cosa sono le grow led light

Le grow led lights sono dispositivi a basso consumo energetico che funzionano grazie alla tecnologia led e che sono concepiti per limitare la quantità di energia elettrica che viene impiegata dalle lampade fluorescenti o HPS tradizionali. È possibile adoperare le luci grow light sia in un contesto domestico che in una serra, magari in una vertical farm indoor, allo scopo di ottimizzare il consumo di energia o per assicurare buoni risultati alla coltivazione idroponica. In effetti le grow light permettono alle piante di crescere in maniera sane, come se fossero esposte all’aria aperta, visto che questi apparecchi hanno la capacità di riprodurre la luce del sole, mentre la tecnologia led bilancia la luce calda e quella fredda. Le piante riescono, pertanto, a effettuare la fotosintesi clorofilliana, attraverso la quale convertono in energia la luce del sole.

Per quanto tempo deve restare accesa una lampada per piante

Ma quanto tempo deve rimanere in funzione una grow light? In verità non si può dare una risposta precisa a questo interrogativo, nel senso che le tempistiche variano in base alle caratteristiche, e dunque alle necessità, delle varie piante. Nella maggior parte dei casi comunque le grow light restano in funzione per dodici ore al giorno. Esse sono munite di un timer attraverso il quale è possibile programmare e regolare la loro accensione e il loro spegnimento in base al fabbisogno di luce, e tenendo conto della necessità di evitare un consumo eccessivo di corrente elettrica.

I consumi

A proposito di consumi, stiamo parlando di una sorgente luminosa a led, e quindi a basso consumo, grazie a cui si può ottenere un risparmio sui consumi fino al 70% in confronto a una lampada tradizionale. Come si può ben immaginare, comunque, il consumo di energia varia a seconda del modello che si sceglie: il mercato mette a disposizione una vasta selezione di proposte differenti per dimensioni, e la decisione di acquisto deve essere presa tenendo in considerazione il numero di piante che dovranno essere illuminate e la loro tipologia. Vediamo un esempio concreto per capirne di più: una lampada led grow light con una potenza di 100 watt, collocata a un’altezza di 30 – 50 centimetri, è in grado di coprire una superficie pari a 50 centimetri quadrati, per una pianta di dimensioni medie. È evidente che una sorgente luminosa con una potenza maggiore sarà necessaria per piante più grandi o più numerose.

L’efficienza energetica

Grazie alle lampade grow light con tecnologia led è possibile fornire la giusta illuminazione alle piante da interno ma anche agli ortaggi di piccole dimensioni che vengono coltivati in casa: una soluzione ideale negli appartamenti in cui penetra una quantità di luce naturale limitata. Il risparmio energetico, come accennato, è uno dei benefici più significativi che scaturiscono dall’adozione di tali dispositivi. Le grow light a led sono prive di sostanze che potrebbero essere dannose per l’ambiente, e di conseguenza possono essere smaltite come una qualunque luce a led. La loro versatilità fa sì che possano essere impiegate non solo in contesti domestici ma anche per l’orticoltura che viene effettuata nelle serre, sempre in condizioni di massima sicurezza.

Consigli per gli acquisti: Growshopitalia.com

Volendo acquistare una o più di queste lampade su Internet, ci si può rivolgere al ricco catalogo di Growshopitalia.com, un negozio online che propone ai propri clienti tutto ciò che può servire sia per la coltivazione outdoor che per quella indoor. Professionalità e affidabilità sono i punti di forza di questo store, che non a caso vanta 20 anni di esperienza nel settore.