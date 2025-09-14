NAPOLI. Movida sul lungomare Caracciolo: intensificati i controlli della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Continuano i servizi ad “alto impatto” della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nella notte appena trascorsa, nell’ambito di appositi servizi predisposti nelle aree della “movida”, i Falchi della Squadra Mobile, i Nibbio, gli operatori della Polizia Stradale di Napoli, le unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente ai Carabinieri della Compagnia Napoli Bagnoli e del 10º Reggimento Campania, ai militari della Guardia di Finanza del gruppo di Giugliano in Campania e della Compagnia di Pozzuoli, con il contributo della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona di Largo Sermoneta e del lungomare Caracciolo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 476 persone, di cui 115 con precedenti di polizia, controllati 214 veicoli, contestate 64 violazioni del Codice della Strada e 7 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Inoltre, nel corso dell’attività sono state elevate 18 sanzioni amministrative ad esercizi commerciali della zona.