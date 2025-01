Capodanno nero nel Napoletano: Due incidenti mortali sulle strade

La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia nel Napoletano, con due incidenti mortali avvenuti sulle autostrade A16 e A30, aggravati dalle difficili condizioni atmosferiche a causa della densa nebbia.

Primo incidente sull’A16, nei pressi di Pomigliano d’Arco

Il primo dramma si è consumato sulla A16, in prossimità di Pomigliano d’Arco. Un autobus in marcia ha rallentato fino a fermarsi a causa della scarsa visibilità. L’auto che lo seguiva ha decelerato, ma è stata tamponata violentemente da un terzo veicolo. La collisione è stata fatale per una giovane passeggera di 32 anni, che ha perso la vita sul colpo.

Secondo incidente sull’A30, all’altezza di Nola

Il secondo tragico episodio si è verificato sulla A30, nei pressi di Nola. Anche in questo caso, la nebbia ha reso la guida estremamente pericolosa. Un’auto che aveva rallentato è stata tamponata da un altro veicolo. L’impatto è stato letale per una donna di 67 anni, passeggera della vettura colpita.

Le due tragedie sollevano ancora una volta l’attenzione sulla necessità di maggiore prudenza alla guida, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità. Le autorità raccomandano cautela e il rispetto delle distanze di sicurezza per evitare il ripetersi di simili episodi.

I familiari delle vittime sono ora costretti a vivere un inizio d’anno segnato dal dolore, mentre si intensificano le indagini per accertare eventuali responsabilità nelle dinamiche dei sinistri.