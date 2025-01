Capodanno a Napoli: 65 Feriti, tra cui 14 Minorenni

Il bilancio del Capodanno 2025 a Napoli si chiude con 65 feriti accertati, tra cui 14 minorenni. Per fortuna, nessuno dei feriti è in condizioni gravi, ma l’entità degli incidenti conferma ancora una volta i rischi connessi ai festeggiamenti non sicuri.

Tra i feriti c’è anche un bimbo di 2 anni, ricoverato al Santobono per ustioni al torace. A Giugliano, in via Tolomeo, un proiettile vagante ha attraversato una persiana e una finestra, danneggiando un appartamento senza causare feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, che hanno avviato le indagini per identificare l’autore dello sparo.

Dai dati raccolti dalla Questura di Napoli, emergono 36 feriti durante la notte, tra cui due persone colpite da proiettili vaganti. Il caso più grave riguarda un turista arabo di 28 anni, ferito alla spalla sinistra. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Cardarelli. Un’altra vittima è una giovane napoletana di 23 anni, ferita di striscio al braccio destro e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

L’episodio più preoccupante rimane l’alto numero di minorenni coinvolti, segnalando una persistente problematica legata all’utilizzo di fuochi d’artificio illegali e alla scarsa supervisione.

Le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare luce sui singoli episodi e intensificano i controlli per arginare la pericolosa consuetudine di festeggiare il nuovo anno con comportamenti irresponsabili. Napoli chiude il Capodanno con un bilancio pesante ma senza vittime, un dato che spinge a riflettere sulla necessità di maggiori interventi di prevenzione.