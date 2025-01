Notte di follia in Irpinia: 60enne spara a tre persone dopo una lite

Tensione alle stelle nella frazione di San Pietro Irpino a Chianche, al confine tra Irpinia e Sannio, dove nella notte un uomo di 60 anni ha sparato dal balcone di casa ferendo un 39enne e due minorenni.

L’episodio si sarebbe verificato al termine di una lite scaturita dai danni subiti dall’auto del 60enne, presumibilmente provocati dai due ragazzi. La situazione è rapidamente degenerata, portando l’uomo ad aprire il fuoco.

Fortunatamente, i tre feriti non versano in gravi condizioni. I carabinieri del comando provinciale di Avellino sono al lavoro per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e fare luce sui dettagli della vicenda, ancora avvolta da diverse zone d’ombra.

La comunità locale è sotto shock per l’accaduto, con la speranza che le indagini possano chiarire al più presto le responsabilità di quanto avvenuto.