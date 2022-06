Cane abbandonato a Cercola: una donna lo lega al palo e fugge via. Il video sui social

A qualche giorno di distanza dell’episodio del cane legato ad un al ed abbandonata a Chiaia, se ne registra uno molto simile che secondo la denuncia sarebbe avvenuto a Cercola.

Questa volta l’episodio è accaduto di sera e, come si vede dal filmato delle telecamere di sorveglianza, un cane viene abbandonato da una donna che dopo averlo legato a un palo scappa via.

Il filmato è stato diffuso sui social e molti utenti lo hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Ma perché la gente adotta i cani se poi li abbandona? Non riusciamo proprio a capire.”- commenta Borrelli – “Abbiamo denunciato alle Autorità anche questo episodio chiedendo l’individuazione di questa donna che dovrà rispondere delle sue azioni. Bisogna prevedere pene più severe per creare un vero deterrente contro chi fa del male o abbandona gli animali dato che il fenomeno è sempre più diffuso.”

