Poco fa, a seguito di segnalazione al “112”, i Carabinieri della Stazione di Pietrastornina sono intervenuti in località “Acqua delle vene” del comune di Sant’Angelo a Scala dove un 50enne di Capriglia Irpina, mentre era intento alla ricerca di funghi, è precipitato in un dirupo di circa 150 metri.

Ricerche in corso unitamente a personale dei Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.

