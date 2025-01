Caduta di un albero sulla Statale 403 a Lauro: intervento tempestivo ripristina la viabilità

Il maltempo che negli ultimi giorni sta imperversando sul territorio della bassa Irpinia non ha risparmiato il comune di Lauro. Le forti raffiche di vento hanno causato, nella giornata di oggi, la caduta di un albero di alto fusto sulla Statale 403, precisamente in località Fontenovella.

L’incidente ha inizialmente reso impraticabile la strada, suscitando preoccupazione tra gli automobilisti in transito. La situazione è stata però affrontata con estrema prontezza dalle autorità locali. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lauro, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, le squadre operative hanno lavorato con efficienza per rimuovere i tronchi e garantire il ripristino della circolazione in tempi brevi.

L’impegno e la professionalità delle forze coinvolte sono stati determinanti per gestire l’emergenza e riportare la situazione alla normalità. Il loro intervento tempestivo ha inoltre permesso di scongiurare eventuali ulteriori disagi per i residenti e gli automobilisti.