BAIANO. Si è spento Giuseppe Esposito, per tutti il Maresciallo di TeleBaiano

Comunità baianese in lutto per la scomparsa di Giuseppe Esposito, maresciallo dell’Aeronautica in pensione, per tutti il Maresciallo di TeleBaiano. Esposito è stato il pioniere della tv locale in bassa Irpinia quando negli anni 80 ha dato vita a quella che era Tele Baiano, che per decenni ha saputo dirigere portandola avanti fino a qualche mese fa, quando il nuovo sistema di assegnazione delle frequenze non gli ha più permesso di trasmettere nell’etere. Tanti i giovani che sono passati nei suoi studi di via Lippiello, molti diventati professionisti grazie anche a quella esperienza televisiva. A darne il triste annuncio la moglie Chiara Lippiello, i figli Silverio, Vittoria e Bruno, le nuore Laurea Ferrara e Carmela Corbisiero, il genero Antonio Schettino, i fratelli Antonio, Luigi e Michele, i cognati, le cognate i nipoti e parenti tutti.

La salma giungerà martedì 16 maggio alle ore 9,30 nella Chiesa di Santo Stefano in Baiano e alle 10,30 saranno celebrati i funerali. Dopo il rito funebre il feretro proseguirà per il Cimitero di Baiano.

La redazione di Binews esprime a nome del direttore Felice Siniscalchi le più sentite condoglianze alla famiglia.