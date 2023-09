BAIANO (AV). Rimesso in libertà il minore che rapinò e ferì un tabaccaio

Si è tenuta stamattina davanti al Gip presso il Tribunale per i minorenni di Napoli l’udienza a carico del minore che fu tratto in arresto con collocamento in Comunità perché accusato di rapina a mano armata e lesioni ai danni del tabaccaio di Baiano. Dopo le formalità di rito, l’audizione del minore e dopo le conclusioni del pm. e della difesa affidata al penalista Avv. Antonio Falconieri il Gip dott.ssa Polito ha revocato la misura cautelare e messo in libertà. Oltre alla definitiva scarcerazione è stato anche sospeso il processo così che già da domani riprenderà la frequenza scolastica e farà volontariato.