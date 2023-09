FORINO (AV). Apertura di uno sportello operativo a favore delle persone non vedenti

Il Sindacato ASSOCASA di Avellino, in persona del Coordinatore Regionale Cav. Elio Amodeo, comunica che, in collaborazione con il Movimento Italiano Disabili della Campania, ha proposto l’apertura di uno sportello operativo a favore delle persone non vedenti ed il Sindaco del Comune di Forino (AV), Antonio Olivieri, ha accolto la proposta, pertanto tale sportello sarà aperto proprio nel palazzo del Comune di Forino.

Il Sindacato ASSOCASA di Avellino ed il Movimento Italiano Disabili della Campania, quindi, ringraziano l’Amministrazione Comunale di Forino, che con grande sensibilità, ha preso in considerazione l’iniziativa.

Il Sindacato ASSOCASA di Avellino, impegnato nel sociale ed il Movimento Italiano Disabili della Campania continueranno la loro collaborazione in favore dei più deboli della società.