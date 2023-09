Mugnano del Cardinale: Un Passo Avanti per la Sicurezza Stradale in Campania. Completamento del Programma 2021-2023

Napoli, 18 settembre 2023 – Oggi, presso il Centro Direzionale Sala Regione Campania a Napoli, si è tenuto un importante incontro tra gli amministratori campani e il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2023, segnando un significativo progresso nella messa in sicurezza e nel riammagliamento della rete stradale in Campania. Tra i partecipanti, il Comune di Mugnano del Cardinale è stato rappresentato dall’assessore Litto Fulvio, il quale ha dimostrato un impegno costante nei confronti dei problemi che affliggono la sua comunità e si è dichiarato soddisfatto dell’esito dell’incontro.

La messa in sicurezza e il miglioramento della rete stradale sono questioni di primaria importanza per la regione Campania. Strade sicure e ben mantenute non solo garantiscono un trasporto agevole per i cittadini, ma sono anche fondamentali per lo sviluppo economico e turistico della zona. Per questo motivo, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha lavorato diligentemente negli ultimi anni per pianificare e attuare un programma ambizioso che mira a garantire la sicurezza stradale e il miglioramento delle infrastrutture stradali in tutta la regione

Litto Fulvio ha espresso soddisfazione per l’incontro e ha dichiarato: “Siamo grati al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il loro impegno costante nella messa in sicurezza delle nostre strade. La collaborazione odierna ci ha permesso di mettere in evidenza le nostre necessità e di lavorare insieme per garantire un futuro più sicuro e migliore per i nostri cittadini.”

Ci auguriamo che questa collaborazione prosegua e che l’infrastruttura stradale della Campania continui a migliorare, contribuendo allo sviluppo sostenibile e al benessere di tutti i residenti.

(Andrea Salvatore Guerriero)