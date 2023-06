BAIANO. Arrestato il responsabile della sparatoria dopo un lungo inseguimento. Ci sarebbe un altro ferito grave. Video

Era in corso una vera e propria caccia all’uomo sulle strade del baianese tra le forze dell’ordine e il responsabile della sparatoria di questo pomeriggio che ha tenuto il fiato sospeso l’intero mandamento. L’uomo, Rino Crisci è stato individuato alla guida di un’auto di grossa cilindrata mentre cercava di far perdere le proprie tracce e ne è nato un lungo inseguimento per le vie del mandamento. Sul posto sono giunte anche altre pattuglie inviate dal Comando Provinciale di Avellino in supporto alla Compagna di Baiano. Accerchiato è stato tratto in arresto senza non poche difficolta, tenuto conto che era armato, dalle decine di carabinieri in azione. Secondo le ultime notizie ci sarebbe un secondo ferito attualmente ricoverato presso l’ospedale di Nola in codice rosso raggiunto sempre da colpi di arma da fuoco.