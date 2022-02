BAIANO. A fuoco Pellet fuori una fabbrica del posto

I Vigili del Fuoco di Avellino prima dell’alba alle ore 05’10 è intervenuta nel comune di Baiano, in via Malta, per un incendio che si è sviluppato al di fuori di una fabbrica del posto, e ha riguardato pallet in legno e materiale vario. Le fiamme sono state prontamente spente evitando che le stesse si propagassero alla fabbrica. A seguire, alle ore 05’40, si è intervenuti a Mugnano Del Cardinale, in via Antonio Gramsci, per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura parcheggiata lungo la strada. Anche in questo caso il pronto intervento della squadra ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni.

