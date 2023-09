AVELLINO: SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. ARRESTATA PUSHER E SEQUESTRATI CIRCA MEZZO CHILO TRA HASHISH E COCAINA.

Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino, alle dipendenze del Col. Salvatore Minale, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione traffici illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno sottoposto a controllo un’autovettura transitante nel comune di Grottaminarda (AV), condotta da una donna di anni 43, incensurata, originaria di Montesarchio (BN).

Il nervosismo e l’agitazione mostrati dalla donna insospettivano i finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino che effettuavano un controllo più accurato del veicolo, rinvenendo al suo interno, occultati sotto al sedile di guida, 400 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in 4 panetti, 22 grammi di cocaina, oltre ad un micro telefono con n. 3 micro sim.

La conducente dell’autovettura, colta in flagranza di reato, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Benevento, è stata posta agli arresti domiciliari per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, la cui immissione sul mercato avrebbe fruttato oltre 2.500 euro.

L’attività di servizio in argomento testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza di Avellino sul territorio per contrastare ogni forma di illecito, per la salvaguardia della legalità e della salute dei cittadini nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto permanente ai traffici illeciti.