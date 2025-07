Avellino, ladro precipita da un balcone durante un tentativo di fuga finisce in ospedale

Drammatico episodio nella tarda serata di ieri nella zona di Valle, dove un uomo dell’Est Europa sospettato di essere un topo d’appartamento, è precipitato da un balcone nel tentativo di fuggire dopo essere stato scoperto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato sorpreso mentre cercava di introdursi in un’abitazione privata con l’intento di compiere un furto. Notato da alcuni residenti e passanti, avrebbe tentato la fuga cercando di calarsi dal balcone dell’edificio. Il tentativo, però, si è concluso tragicamente: l’uomo è caduto rovinosamente al suolo da diversi metri d’altezza.

Immediato l’intervento dei soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Moscati” di Avellino.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. In corso gli accertamenti per confermare l’identità dell’uomo e per verificare eventuali precedenti legati ad altri episodi simili avvenuti in zona.