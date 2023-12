AVELLINO. Incidente nel quartiere Valle, donna rimane bloccata nell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 19’00 di oggi 21 dicembre, sono intervenuti in via Umberto Nobile nel quartiere di Valle ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Nel violento impatto una donna rimaneva bloccata nell’abitacolo, e si è dovuto fare ricorso alle cesoie per poterla liberare ed affidarla ai sanitari del 118 intervenuti i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. La malcapitata era in macchina con il marito il quale non ha subito grosse conseguenze tanto da non fare ricorso al ricovero ospedaliero. Sull’altra autovettura due ragazzi di cui uno veniva trasportato in ospedale per accertamenti. Entrambi i veicoli sono stati messi in sicurezza.