AVELLA. Sagra della Castagna e della Nocciola, siti archeologici aperti, prodotti tipici e tanto divertimento

L’Associazione Rami del Melo in collaborazione con il Comune di Avella ripropone la decima edizione della Sagra della Castagna e della Nocciola Avellana che si svolge nel centro storico della cittadina archeologica dal 20 al 22 ottobre. Lo scorso fine settimana, durante la pre-sagra, già molti visitatori hanno avuto modo di gustare i prodotti tipici e visitare i siti archeologici aperti per l’occasione, l’accoglienza sarà a cura di Avellarte con accompagnatori, guide e giovani operatori impegnati nel Servizio Civile che guideranno i sagristi e i curiosi alla scoperta della città d’arte che conserva i tesori di un tempo. Un trenino consentirà ai bambini e alle famiglie di attraversare il decumano maggiore e di raggiungere il Parco Archeologico dell’Anfiteatro, delle navette invece trasporteranno i visitatori sulla collina dove troveranno i ruderi del castello longobardo e un meraviglioso panorama sul Vesuvio e la Valle del Clanio, sarà possibile visitare anche il museo archeologico ed immersivo che è ubicato nel Palazzo Baronale, nel meraviglioso giardino di quest’ultimo la Compagnia Citrea si esibirà nello spettacolo “Bosco in Festa” con Biancaneve e Cappuccetto Rossso. Sul palco si alterneranno diversi artisti che vi delizieranno con canti e balli popolari, poi tanti stand con prodotti tipici, un evento da non perdere. Avella Città d’Arte si trova nel cuore della Campania a pochi chilometri da Napoli e da tutte le province, è ben collegata con la rete autostradale Napoli-Bari, uscita Baiano e con la rete Caserta-Salerno. Agli ingressi di Avella si troverà parcheggio, per tutte le informazioni relative alla Sagra si può contattare l’ufficio turistico del Comune su whatsapp 3338847353.