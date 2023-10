Assoluzione dell’ex Sindaco di Sirignano e di due Volontari delle Guardie Ambientali

Nelle ultime ore, il Giudice Monocratico ha emesso una sentenza di assoluzione con formula piena per l’ex Sindaco di Sirignano, Raffaele Colucci, e due volontari delle Guardie Ambientali. L’accusa riguardava “usurpazione di funzioni pubbliche” ed “esercizio abusivo di una professione”, ma il verdetto finale ha stabilito che non vi erano prove sufficienti per sostenere tali accuse.

La vicenda si era verificata durante la pandemia da covid, aveva scosso la comunità locale, con molte discussioni e dibattiti sul ruolo delle Guardie Ambientali e sulle attività dell’ex Sindaco Colucci di poter operare in quel periodo nonostante le restrizioni. Tuttavia, la decisione del Giudice ha portato alla completa assoluzione degli imputati, mettendo fine a mesi di tensione e incertezza.

Le accuse di usurpazione di funzioni pubbliche e esercizio abusivo di una professione erano state avanzate in seguito alla denuncia durante il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Tuttavia, durante il processo, le difese degli imputati sono riuscite a dimostrare che non vi erano prove concrete a sostegno di tali affermazioni.

L’ex Sindaco Colucci ha dichiarato di essere grato per la decisione della Corte e ha affermato che questa assoluzione conferma la sua innocenza e la correttezza delle sue azioni durante il suo mandato e soprattutto durante un emergenza sanitaria. I volontari delle Guardie Ambientali coinvolti nel caso hanno espresso un profondo sollievo per l’esito del processo e hanno sottolineato la loro dedizione alla tutela dell’ambiente.