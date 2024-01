Arresto a Massa di Somma: Pregiudicato in Custodia Cautelare per Maltrattamenti in Famiglia

D’ordine del Procuratore della Repubblica, si comunica che nella mattinata del 4.1.2024 personale della Tenenza di Ercolano, in Massa di Somma, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari Tribunale Napoli in data 18.12.2023, nei confronti del pregiudicato R.C. di anni 46, residente in Ercolano, già resosi irreperibile dal 2 dicembre 2023 allorchè aveva aggredito e minacciato la p.o., rintracciato in Massa di Somma presso una abitazione privata, perché gravemente indiziato del reato di Maltrattamenti in Famiglia e Lesioni Personali, in danno di sua moglie G.S. di anni 34 di Ercolano.

Le articolate e tempestive indagini condotte dalla Tenenza Carabinieri di Ercolano, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, IV sezione indagini “Violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione” consentivano di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo che percuoteva giornalmente la donna e in più occasioni aveva ingiuriato, offeso e minacciato di morte la donna ed i figli maggiorenni avuti dal matrimonio.

Il proprietario della abitazione, V.G. di anni 56, è stato denunciato dai Carabinieri di Ercolano per il reato di favoreggiamento personale.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.