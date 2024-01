Epifania: a Nola e a Casamarciano arriva la Befana con calze e dolci gratuiti per tutti i bambini.

L’appuntamento è alle ore 17.30 di domani, venerdì 5 gennaio a Casamarciano (Smart Space) dove la dolce vecchina farà visita distribuendo doni ai più piccoli con tappa anche nel noto Pet Store dove sarà testimonial del contest “Scatta sotto l’albero”, il concorso fotografico riservato agli amici a quattro zampe promosso dallo store di via Nazionale delle Puglie nel periodo natalizio.

Sabato 6, invece, allo stesso orario (17. 30) la simpatica vecchietta con la sua scopa accoglierà gli ospiti della galleria commerciale HYRIA SPACE di via Variante 7bis a Nola ed anche in questo caso avrà con sè un sacco ricco di cioccolato e caramelle per i bambini.

“Chiudiamo il cartellone natalizio nel segno della tradizione rinnovando un appuntamento che ogni anno ci regala grandi emozioni – spiega l’imprenditrice Maria Grazia Galeotafiore, titolare delle due gallerie commerciali – È stato un mese importante per noi con tanti appuntamenti che non hanno dimenticato la cultura, le scuole e la solidarietà. La nostra promessa è di continuere a farlo anche per tutto il 2024″.