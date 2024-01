Legge di stabilita’ 2024. Petracca: “l’Irpinia centrale nelle dinamiche di sviluppo della Campania. Risorse importanti per trasporti, promozione territoriale ed agricoltura”

“Abbiamo approvato oggi in Consiglio Regionale la Legge di Stabilità 2024, un provvedimento importante e che restituisce una visione molto ampia di quello che deve essere il futuro della Campania sul piano delle politiche sociali, del sostegno alle fasce che presentano maggiori fragilità, sul piano delle attività culturali, ma anche della mobilità, dei trasporti, dell’urbanistica e dell’agricoltura. Spazio per le aree interne ed in particolare per l’Irpinia che si conferma centrale nelle dinamiche di sviluppo della nostra Regione”. Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca, presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania.

“La Legge di Stabilità 2024 – aggiunge Petracca – nonostante le ristrettezze in cui ci si muove a causa dei mancati trasferimenti di risorse da parte del governo centrale, ha un carattere espansivo che mi piace sottolineare e restituisce l’immagine di una Campania che guarda al suo sviluppo e lo fa con uno sguardo solidale.

“C’è spazio per l’Irpinia – spiega il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania – Ci sono risorse dedicate al nostro territorio con specifici interventi. Me ne sono occupato personalmente. Ho in particolare promosso il rifinanziamento per un milione e mezzo di euro – cinquecentomila euro per ciascun anno per i prossimi tre anni – per la funicolare di Montevergine. Lo stanziamento consente di tenere in funzione in maniera permanente l’importante infrastruttura che rappresenta un unicum sul territorio regionale e che svolge una funzione di primo piano nel mantenimento di importanti flussi turistici sul nostro territorio. Inoltre, sono previsti stanziamenti da comprendere tutti nell’ottica di valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali. La Legge di Stabilità, infatti, prevede interventi dedicati alle nostre produzioni vitivinicole, alla rete dei Comuni inseriti nel circuito dei Borghi più belli d’Italia, all’agricoltura con la promozione degli Stati generali che rappresenteranno un’occasione di confronto utile per delineare strategie di sviluppo e prospettive di crescita di un comparto che resta fondamentale per il nostro tessuto produttivo.

“Questa manovra – così conclude Petracca – in linea di continuità con quanto fatto negli ultimi anni, si inserisce in un contesto di stabilità e di tenuta dei conti che rappresenta ormai una costante di questa consiliatura regionale, un dato non scontato e, anzi, di grande rilievo politico”.