Altavilla Irpina (AV) – Auto in fiamme nella notte. Paura per i residenti di un condominio.

Notte di paura per i residenti di un condominio in Via Immacolata, nel centro di Altavilla Irpina, a causa dell’improvviso incendio di un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze dello stabile. Il veicolo, appartenente ad uno dei condomini, ha iniziato a sprigionare fiamme intorno alle ore due, allarmando i residenti a seguito della considerevole altezza raggiunta dal rogo, arrivato a lambire la facciata dell’edificio di quattro piani. Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco,che, accompagnati dalle squadre ANPAS e Misericordia,hanno provveduto ad estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza gli abitanti della palazzina. L’azione tempestiva dei soccorritori ha permesso di scongiurare gli esiti peggiori, limitando i danni all’area seminterrata e al piano terra dell’immobile. Risultano ancora ignote le cause dell’incendio.