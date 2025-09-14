Da Mercogliano ad Avellino la XI Camminata Rosa.Inno alla vita e alla prevenzione con migliaia di partecipanti accanto al prof. Carlo Iannace

Mercogliano, 14 settembre 2025 – È partita puntuale questa mattina alle 9 da Mercogliano la undicesima edizione della Camminata Rosa, l’evento ideato dal professor Carlo Iannace che negli anni è diventato simbolo di speranza, prevenzione e vicinanza a chi combatte contro il cancro.

In una marea di magliette rosa, migliaia di persone hanno percorso le strade che uniscono Mercogliano al Duomo di Avellino, tappa finale della manifestazione. Lungo il cammino non sono mancati momenti di emozione e riflessione, accompagnati da cori, applausi e testimonianze di forza.

A dare il via alla marcia è stato il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, insieme ad altri primi cittadini della provincia irpina. Prima della partenza, il parroco ha impartito la benedizione ai partecipanti, sottolineando il valore spirituale e comunitario dell’iniziativa.

Accanto a Carlo Iannace era presente anche il professor Cesare Cridelli, luminare della medicina, a conferma della centralità del messaggio di prevenzione e della forza di unire le competenze scientifiche con la partecipazione popolare.

La Camminata Rosa, nata come gesto di sensibilizzazione, è oggi una tradizione che ogni anno richiama associazioni, volontari, famiglie e istituzioni, trasformandosi in una vera festa della vita. «Prevenzione, ricerca e solidarietà – ha ricordato Iannace – sono le armi più forti contro il cancro. Oggi non camminiamo solo per noi, ma per chi lotta, per chi ce l’ha fatta e per chi non c’è più».

L’arrivo al Duomo di Avellino suggellerà la giornata con un abbraccio collettivo che ha reso visibile l’importanza di fare comunità di fronte alla malattia, nella consapevolezza che la prevenzione resta la strada più sicura da percorrere.