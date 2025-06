AGGIORNAMENTO – Monteforte Irpino, auto in fiamme: ritrovato il corpo carbonizzato di un 48enne del posto

Monteforte Irpino (AV), venerdì 27 giugno 2025 – Proseguono le indagini sul drammatico episodio avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dell’ingresso dell’isola ecologica di via Breccelle, lungo la Strada Provinciale 27.

Intorno alle ore 15:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino è intervenuta per spegnere un violento incendio che aveva completamente avvolto un’autovettura alimentata a gasolio. All’interno del veicolo, una volta estinte le fiamme, è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo.

In base ai primi rilievi, si tratterebbe di un 48enne residente a Monteforte Irpino. L’identità deve ancora essere confermata ufficialmente, ma gli elementi raccolti sul posto sembrano avvalorare questa ipotesi. Il medico legale è intervenuto per le prime valutazioni sul cadavere, mentre i Carabinieri della Compagnia di Baiano e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino stanno conducendo gli accertamenti del caso.

Non si esclude alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio, l’incidente accidentale, un gesto volontario o altre eventuali responsabilità. L’intera area è stata messa in sicurezza e isolata per consentire i rilievi tecnici e le indagini approfondite.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena emergeranno nuovi elementi utili a chiarire la dinamica e le cause dell’accaduto.