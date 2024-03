Afragola: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due giovani.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Afragola, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, nel transitare via Salicelle, hanno notato uno scooter con a bordo due giovani e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento durante il quale i fuggitivi hanno lanciato qualcosa in un’aiuola ma gli operatori li hanno prontamente raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di 8 bustine di marijuana del peso di circa 11 grammi e di 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio