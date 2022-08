Afragola: sorpresi con la droga in auto. Arrestati.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Amendola due persone a bordo di un’auto e il conducente consegnare qualcosa in cambio di una banconota ad un uomo a bordo di uno scooter che si è poi allontanato velocemente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’auto ed hanno controllato i due occupanti che sono stati trovati in possesso di 5 stecche di hashish del peso di circa 19 grammi, 28 bustine con 30 grammi circa di marijuana e 185 euro.

Due 24enni di Afragola, V.S., con precedenti di polizia, e L.D.A., sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.