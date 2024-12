Afragola e Volla: ruba 2.650 litri di carburante e fugge. Denunciato dai carabinieri

Un episodio singolare si è verificato la scorsa notte presso un distributore di carburante ad Afragola. Un uomo di 32 anni, originario di Quarto e già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre tentava di prelevare una quantità considerevole di carburante, pari a 2.650 litri, per un valore stimato di 4.200 euro.

Alla guida di un furgone, il 32enne si è fermato presso il distributore con l’obiettivo, non di fare rifornimento per il viaggio, ma di riempire tre taniche con il carburante. Le operazioni sospette non sono sfuggite al titolare della stazione di servizio, che è intervenuto prontamente, costringendo l’uomo alla fuga.

Il tentativo di fuga non è durato a lungo. Chiamati dall’imprenditore vittima del tentato furto, i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno intercettato e bloccato il 32enne mentre percorreva via Leopardi, a Volla.

Dopo gli accertamenti in caserma, è emerso che l’uomo aveva effettuato il “maxi rifornimento” utilizzando due carte di credito clonate, ancora “in bianco”. Questi strumenti di pagamento falsificati gli avrebbero permesso di compiere il furto senza destare sospetti immediati.

Il 32enne è stato denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. Nel frattempo, i carabinieri hanno proceduto al sequestro del furgone, delle taniche di carburante e delle carte di credito clonate.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità ulteriori e per verificare se il denunciato faccia parte di una rete più ampia dedita a truffe di questo genere.