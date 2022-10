Afragola: arrestato uno spacciatore.

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Afragola, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via De Gasperi ad Afragola, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter procedere a forte velocità per poi fermarsi accanto ad un’auto in sosta ed allontanarsi velocemente; a quel punto i poliziotti lo hanno raggiunto ma l’uomo, accortosi della loro presenza, li ha spintonati lasciando cadere a terra il motociclo per poi darsi alla fuga a piedi e, contestualmente, ha cercato di disfarsi di un borsello lanciandolo sotto un veicolo in sosta.

Gli agenti, non senza difficoltà, lo hanno bloccato ed hanno recuperato il borsello in cui hanno rinvenuto 36 stecche di hashish del peso di circa 87 grammi, 85 bustine contenenti circa 113 grammi di marijuana, un cellulare e 205 euro.

G.A., 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale.