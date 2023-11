Approvazione e iscrizione del distretto diffuso del commercio del Baianese: Decreto regionale riconoscimento distretto commerciale avella, Baiano, Sirignano e Quadrelle

Nel contesto dell’incessante impegno della Giunta Regionale della Campania verso lo sviluppo economico e la promozione delle attività commerciali, il recente Decreto Dirigenziale numero 1088 del 26 ottobre 2023 riveste un’importanza cruciale. L’atto, firmato dalla Dott.ssa Raffaella Farina, Direttore Generale dell’Ufficio o Struttura competente, approva il riconoscimento e l’iscrizione del Distretto Diffuso del Commercio del Baianese nell’elenco regionale.

Il Decreto si basa sulla Legge Regionale del 21 aprile 2020, numero 7, che ha introdotto il Testo Unico sul Commercio. Questo atto normativo ha fornito le basi per la creazione di Distretti del Commercio, definiti come entità innovative che favoriscono l’integrazione tra cittadini, imprese e formazioni sociali, promuovendo lo sviluppo commerciale in connessione con altre attività produttive.

Il processo di riconoscimento del Distretto Diffuso del Commercio del Baianese ha avuto inizio con la deliberazione della Giunta regionale numero 387 del 14 novembre 2021, che ha approvato i “Criteri attuativi per l’individuazione dell’ambito territoriale dei Distretti del Commercio”. Successivamente, con il Decreto Dirigenziale numero 507 del 23 dicembre 2021, è stato emanato l’Avviso pubblico per l’iscrizione dei Distretti del Commercio nell’elenco regionale.

La Dott.ssa Daniela Michelino, Dirigente dello Staff, è stata individuata come Responsabile del procedimento amministrativo. La sua competenza e guida sono state fondamentali nel processo di valutazione delle proposte per l’iscrizione dei Distretti del Commercio nell’elenco regionale.

Il Decreto Dirigenziale numero 1088 del 26 ottobre 2023 attesta il successo del processo di valutazione, con un punteggio positivo di 51. Di conseguenza, il Distretto Diffuso del Commercio del Baianese, con capofila il Comune di Avella, è stato riconosciuto ufficialmente e iscritto nell’elenco regionale.

Il riconoscimento e l’iscrizione di questo Distretto del Commercio rappresentano un passo significativo verso lo sviluppo economico della Campania. Coinvolgendo i Comuni di Avella, Baiano, Quadrelle e Sirignano, il Distretto mira a promuovere il commercio come elemento di integrazione con altre attività produttive, valorizzando le risorse del territorio e contribuendo all’attrattività complessiva della regione.

(Andrea Salvatore Guerriero)