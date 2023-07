NON E’ PIU’. Sperone, lutto Angelina Sorrentino

Ne danno il triste annuncio i figli Francesco, Lina, Maria Rosaria, Andreina e Anna, la nuora Clorinda Napolitano, i generi Michele Acierno, Giovanni Alibrandi, Fedele Valentino e Antonino Montella, la sorella Margherita, il fratello Aniello, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti. I funerali avranno luogo il 23 luglio 2023 alle ore 11,45 partendo dalla casa dell’Estinta in via Subaiano 10 per la Chiesa di Santo Stefano in Baiano. Dopo il rito funebre la famiglia saluterà in Chiesa.

La redazione di Binews tutta, esprime il proprio cordoglio all’amico dott. Fedele Valentino per la perdita della cara suocera.