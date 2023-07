Baiano – Aspettando la festa di S. Stefano

E’ iniziato il conto alla rovescia per la tanto attesa festa patronale. Anche quest’anno ad anticipare la stessa, ci saranno le feste di quartire, un modo per fare vivere e sentire l’aria di festa anche per coloro i quali sono impossibilitati a vivere gli eventi in piazza. Ogni giorno alle ore 20:00 sara’ celebrata una messa per poi proseguire con un momento di intrattenimento musicale. Ecco i punti e le date in cui si terranno le feste di quartiere: martedì 25 luglio nei pressi della Chiesa di S. Giacomo, mercoledì 26 luglio, in via L. Napolitano (nei pressi delle scuole medie), giovedì 27 luglio in via Alfonso Gatto ( nei pressi del parcheggio dell’ufficio postale), venerdì 28 luglio in via Verdi (zona villa S.Stefano) per concludersi il giorno 29 luglio nel Piazzale Borsellino ( dietro al bar Peoples). Il Comitato Festa invita tutti a partecipare, per vivere insieme un momento di condivisione, di preghiera e di aggregazione ( A.Siniscalchi).